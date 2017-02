Kristiine Miilen oli taas koduklubi parim

WoVo alistas Pieksamäki Volley 3:1. Mõlema naiskonna treenerid kiitsid kohtumise heaklassiliseks. WoVo peatreener Teemu Mäkikyrö leidis, et tema naiskonnalt oli see koguni hooaja parim. Edu aluseks pidas ta 14 serviässa. Võiduka naiskonna parimaks hinnati taas Kristiine Miilen. Viljandi spordikooli kasvandik tõi 19 (+9) punkti. 36 tõstest lõi ta punktiks 16.

Tabelijuht on ülekaalukalt 54 punkti kogunud Hämeenlinna PK. Rovaniemi naiskond tõusis koha võrra ja on seitsmes.