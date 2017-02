Eksperiment. Kuidas mehest ühe päevaga härra voolida

Igasugused moe- ja ilunipid on alati olnud rohkem naiste pärusmaa, kuid teisipäeval, kui kõik ümberringi roosaks ja südamekujuliseks moondub, tunneb isegi tavaline eesti mees, et pole pääsu: tuleb juuksed seitlisse lükata ja puhas särk selga tõmmata. Veri vemmeldab ja mulje tahab avaldamist.

Kui oled muidu viks ja viisakas tegelane, kes liiga ereda leegiga ei põle, käib putitamine üsna lihtsalt. Kuidas saada aga enam-vähem müüdavasse pakendisse üks ülekaaluline ja karvane rokkar? No umbes sedasi.

Hommikul ilusalongi suundudes on veits gei tunne küll, mis seal salata. Aga mehed ei nuta. Arkaadia teel asuvas Diivas keeb elu nagu laevaköögis: föönid undavad, käärid klõbisevad ja naised klatšivad. Tunnen end võõrkehana justkui pimesoolde eksinud kirsikivi. Õnneks rahustab kosmeetik Merike Moks mu kiiresti maha ja viipab sõbralikult käega oma kabineti poole.

Keset hästi valgustatud tuba ilutseb midagi hambaarstitooli sarnast.

«Tähendab, et kohe pikali või?» – «Ikka pikali, jah.»

Midagi pole öelda, otsekohene ja kärme tütarlaps.

Alustuseks katab Merike Moks mu rinnaesise põllekesega ja tõmbab kätte kummikindad. «Hea, et ma ikka selili olen,» jõuan mõelda.

Ja siis läheb krohvimiseks. «Ma teen sulle nüüd keemilist koorimist,» teatab kosmeetik.

Millegipärast kangastub silme ees klaasist mensuuri loksutav ja saatanlikult irvitav Igor Maasik.

«Tegemist on lihtsa protseduuriga ning koorimiseks kasutame hapet.»

Löön varbad sirgu ja vabastan ühe nasaalse niutsatuse. Hapet?! Tähendab, kas uksed läksid sassi ja olen mingisse Mengele salalaborisse sattunud?

Kosmeetik Merike Moks on asunud happega reporteri nahka koorima. Täiesti ohutult. / Elmo Riig

Moks suudab mu õlad siiski tagasi arstitooli vajutada ning hakkab rahustaval toonil protseduuri detaile selgitama.

Etappe on terve rida ja valdavas osas on need väga mõnusad – jää või toolile tukkuma. Kõigepealt puhastus, siis kaitsekreem silmade ümber, siis mingid nanomullid... Kui Moks justkui muuseas mainib, et uuemate tehnoloogiatega kursis olemiseks koguneb regulaarselt happeklubi, mühatan vaid laisalt nagu värskelt lambakintsuga lõpetanud peni, kui talle krõbinakauss ette tõstetakse.

Saan veel teada, et näoprotseduure lasevad endale teha enamasti 25–35-aastased mehed ning neid on aina rohkem. Suurt meest ikka vägisi kosmeetiku kabinetti ei lohista, küll aga pidavat seda aeg-ajalt tegema resoluutsed pereemad oma vinniliste marakrattidega.

Jutt kõik ilus ja lõbus, aga siis jõuame happeni. Sellel on nii vänge lõhn, et silmamunad tahavad linoleumile potsatada.

«Sa täna õnne, et ma seda nina alla ei määrinud,» ütleb Moks naerdes.

Püüan hapnikku ettevaatlikult suu kaudu manustada ja tunnen, kuidas pisarad silmanurgast kõrvade poole nirisevad.

Vahepealse aja täidab kosmeetik mu maniküüri kohendades. Et happekihte kantakse näole kaks ja mõlemad peavad seal viis minutit tööd tegema, saavad käed nagu muuseas värskema jume. Lõpetuseks veel kaitsekreemid näkku, mingi esmaabipakett kotikesega kaasa ning olengi vaba.