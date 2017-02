Naabritega on teadupärast nii, et nendega peab lihtsalt õnne olema. Kui kas või ühega ei vea, võib kodurahu mokas olla. Paljud on üheainsa tülika naabri pärast elukohta vahetanud, veel rohkemad kannatanud. Kusjuures sageli saab selle peale üksnes käsi laiutada.