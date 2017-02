BC Viljandi alistas Keila

See lahing oli viljandlastele vahegrupiturniiril seitsmes ning võit viieliikmelise seltskonna kaheringisel mõõduvõtul esimene.

Viljandlased juhtisid kogu kohtumise kulgu. Meeskonna suurim skooritegija oli Rauno Meerits 21 punktiga. Rauno Tamm viskas 15 ja Taavi Toomla 13 punkti. Ka lauapallide hankimises oli üle platsi mees Rauno Meerits: tema statistikasse kirjutati neid 13.

Samade meeskondade esimene vastasseis jaanuaris Viljandis oli andnud 81:73 paremuse Keila meeskonnale.

BC Viljandil on vahegrupis pidada veel üks kohtumine, kodusaalis meeskonnaga KK Paulus / Pärnu Mets. Mängu aega pole võistkonnad veel kinnitanud, ent esialgu on see kavandatud tulevale reedele.

BC Viljandi kuulub teise liiga vahegrupiturniiril kõige tugevamasse seltskonda ning on sellega endale juba taganud koha play-off-turniiril.