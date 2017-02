Järv ootab ööuisutajaid

Igaühel on vaba voli uisutada nii palju, kui ise tahab, aga ööuisutamise eestvedaja Kristjan Kivistik ütles, et eesmärk on ühiselt läbida vähemalt üks 3,8 kilomeetri pikkune ring. Teekond algab kell 19.

Jääolud on tänu ilmastikule head, siin-seal leidub pragusid. Krobelisi kohti on rajal kolm ja need on kurvides.

Korraldajad ääristavad pühapäeva õhtul uisuraja küünaldega, ent Kristjan Kivistik kutsus uisutama tulijaid üles samuti küünlaid kaasa võtma ja raja äärde seadma. Suurem küünalde hulk öisel lumevalgel järvel lisab ettevõtmisele soojendavat tulesära.

Pärast raja läbimist ootab uisutajaid soe tee ning reipust aitab hoida muusika, samuti on korraldajatel uisuringilt saabujaile varuks üllatusi.

Niisiis on pühapäeva õhtul igati paslik panna selga soojad riided ja järvele siirduda. Uisutama võib minna ka kostümeeritult, seegi lisab ettevõtmisele lõbusust. Varem on uisutajate hulgas nähtud baleriine, mesimumme, kuusekesi ja lumememmesid.