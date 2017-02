Viljandimaa näitab end pealinna turismimessil

Viljandimaa turismi arendusjuhi Annika Vihmanni sõnul minnakse messile tutvustama Viljandimaad kui kultuuri poolest väga rikast ning pärimuslikku ja paikkondlikku kultuuri väärtustavat piirkonda. «Ugala tutvustab peatselt avatava Eesti uusima teatrimaja võimalusi ning müüb etenduste pääsmeid ning koostöös Grand Hotel Viljandiga ka ööbimisega teatripakette. Samuti saab messil soetada aasta-aastalt populaarsust koguva ja rabas toimuva päikesetõusukontserdiga tuntuks saanud Suure-Jaani muusikafestivali passe ja pileteid,» ütles Vihmann.

Lisaks on messil Viljandimaa õnneloos, mille auhindadeks on erinevate kultuurisündmuste ja turismiobjektide pääsmed, paketid, Viljandimaal toodetud disaintooted, käsitööesemed ja toidud. Sel aastal saab õnneloosi auhinnad lunastada Viljandimaa messialal asuvast Cleveroni pakirobotist, mis on viimastel aastatel Viljandi sümboliks tõusnud.

Külastamist väärivaid Viljandimaa kohti ja paikkondlikke kultuurikalendreid tutvustavad lisaks eelmainituile Mulgi kultuuri instituut, Olustvere mõis, Bonifatiuse gild, Suure-Jaani vald, Viljandi linn ja Viljandi turismiinfokeskus.