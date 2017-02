Lendava BMW ette jäänud maja on korda saanud

«Kokkuvõttes on asi ikka plussis,» leidis oma eluasemele uue välis- ja vaheseina, aknad, ahju, katuse ja siseviimistluse saanud Aleksander Koni.

Pensionieas meest võib pidada õnnesärgis sündinuks, sest ta pääses 21. novembri hilisõhtul õnnetusest terve nahaga, ehkki muljet avaldava õhulennu teinud ja elutuppa tunginud BMW jäi majaperemehest pidama vaid poolteise meetri kaugusel.

Kolmapäeval Sakalaga juhtunust rääkides suutis Koni juba muigegi näole manada.

Elukoht sünnist saati

Aleksander Koni tõdes, et uus ahi, vooder ja muu on loomulikult parem, kui oli ajahambast puretud vana. Et üks majakülg on saanud värske ilme, mõlgutab ta mõtet lasta oma hooneosal korda teha ka ülejäänud küljed ja paar uut akent ette panna.

Üks mure Konil praegu siiski on. Nimelt kipub tuul uue välisseina pistikupesast sisse, nii et veab küünlaleegi viltu. Ehitajat mees siiski kritiseerida ei tahtnud. Ta oli ettevõttega juba suhelnud ning too oli lubanud järgmisel nädalal asja kaema tulla.

Uue ahju kohta märkis Aleksander Koni, et küttis alles kuivavat kollet esimesed kümme päeva ettevaatlikult, nagu peab. «Muidu oleks uus ahi kah katki olnud,» lisas ta.

Omaette väärtus on Aleksander Koni silmis see, et tal on võimalik majas, kus ta on sünnist saati elanud, elupäevi jätkata. Pärast õnnetust pakkus talle sotsiaalkorteris peavarju Viljandi linn.

BMW kindlustanud firma Compensa Vienna Insurance Group kahjukindlustuse juht Indrek Petter on varem Sakalale öelnud, et õnnetuse kahjud küündivad 30 000 euroni ning suurim summa kulub maja taastamisele.

Poolsada meetrit

21. novembri hilisõhtul liikus 22-aastase Helery juhitav BMW 530D Viljandis suurel kiirusel mööda Riia maanteed, sööstis järsust paremkurvist otse edasi, paiskus trampliinina toiminud laugelt kõnniteelt õhku, riivas parkiva Audi katust, lendas üle rohkem kui paarkümmend meetrit eemal oleva aia ning läbistas kasvava puu ja puuriida, enne kui tungis suure jõuga elumajja. Õhulennu pikkuseks kujunes ligemale poolsada meetrit.

Helery pages pealtnägijate kinnitusel esialgu sündmuskohalt. Veidi hiljem selgus, et möödajuhtunud autojuht oli ta Viljandi haiglasse viinud. Suuri vigastusi Heleryl ei tuvastatud ja ta lubati pärast kontrolli kodusele ravile. Alkoholijoovet tal samuti ei tuvastatud, küll aga näitas kiirtest narkojoobe tunnuseid. Et aga kiirtest näitab ka tükk aega varem tarvitatud narkootikumide jälgi, saadeti õhulennu teinud juht täiendavasse ekspertiisi. Ekspertiisi järel tema kinnipidamiseks politsei vajadust ei näinud.

Mida täiendav ekspertiis tuvastas, ei ole prokuratuur seni öelnud. Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Merike Tikk selgitas detsembris, et kriminaalmenetluse huvides ei saa ta testi tulemusest rääkida enne, kui on saabunud ka liiklustehnilise ja sõiduki tehnilise ekspertiisi tulemused. Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas sedastas kolmapäeval, et kahjuks ei ole praegu võimalik juhtumi kohta midagi uut öelda.