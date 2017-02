President tunnustab väärikamaid

Kunstiõpetaja Rein Grünbachi jaoks oli tööd tehes oluline, et õpilastest saaksid eelkõige korralikud inimesed.

Presidendikantselei avalikustas kolmapäeva õhtul 113 teenetemärgi saajat. Nende seas on kolm Viljandimaaga otseselt seotud inimest. Valgetähe V klassi teenetemärgi saanud kunstiõpetaja Rein Grünbach oli 48 aastat õpetaja ja tema käe alt on tulnud hulk tuntud arhitekte. Valgetähe III klassi teenetemärgi pälvinud Kaspar Taimsoo on tippsõudja, kes läinud suvel sai Eesti paarisaerulise neljapaadi koosseisus olümpiamängudel pronksi. Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi saab 111 korda verd loovutanud Arne Aas.