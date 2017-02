Minu vanaema tavatses ikka öelda, et solgisurma pole veel keegi surnud ja kui ongi, siis pole see olnud õige solk. Kurat teab, mida täpselt ta sellega öelda tahtis. Oleksin võinud ju küsida, aga mudelautod elutoa vitriinkapil sosistasid samal ajal kutsuvalt: «Mis sa jokutad? Tule nüüd mängi meiega ometi!» Ja iga mõistusega olend teab, et sosistavatele mudelitele vastu ei vaielda.