Kevad hiilib: konn ja sipelgad trügivad tuppa

«Ma loodan, et nad ei tule karjakaupa,» andis üllatunud ja eriskummalisest vahejuhtumist lõbustatud Kätlin Kink teada.

Olgugi et kolmapäeval olid väljas korralikud külmakraadid, ajas päikesepaiste roomaja liikvele.

«Mul on raske mõista, millise prao kaudu konn minu kööki jõudis. Üle-eelmisel aastal tehti majas suur ja korralik remont ning kõik praod ja vahed on just nagu kinni,» arutles Kink. «Tõsi, vana kanalitrass jäi pärast remonti maa sisse, aga need torud on samuti tihedalt kinni sätitud. Ehk tuli kuidagi sealtkaudu.»

Tõsi on aga see, et kolmapäeva lõunaajal kondas pirakas konn köögis. Pärast fotosessiooni viis perenaine ta keldrisse moosiriiulite ja juurikasalvede vahele talvist und jätkama.