Võib ju nentida, et õigusriigis ei ole midagi loogikavastast selles, kui riik jääb kohtus kaotajaks. Võib isegi väita, et kui niisuguseid kordi ette tuleb, annavad need tunnistust õigussüsteemi heast tervisest. Sellised olukorrad näitavad: kohtukulli ees on tõepoolest kõik võrdsed.