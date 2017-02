«Minu meelest on šansid 50/50,» ütles Viljandi valla mittetulundusühingu Mäeltküla Tööstuspark juhatuse liige ja vallavolikogu esimees Hellar Mutle vastuseks küsimusele, kui tõenäoliseks peab ta võimalust, et kolme aasta pärast alustab Viiratsi külje all tegevust Eesti moodsaim piimakombinaat.