Viljandi järvel tasub silmad lahti hoida, et mitte pragudesse sõita. Eile oli seal uisutamas Meelis Pool.

Paukuv pakane on veekogude jääkaanele tekitanud suuri pragusid ning pealesadanud lumi on pinna krobeliseks muutnud, seega on uisutajatel kukkumisoht suur ning turvaliseks sportimiseks tasub kasutada kiivrit.