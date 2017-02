Tarvastu krossirada kostitab startijaid jäise kattega

Peeter Peek / Elmo Riig

Eeloleval pühapäeval peetakse Tarvastu motoklubi eestvedamisel Raassilla autokrossirajal kohaliku karikasarja teine osavõistus, milleks valmistumise tarvis seekord rada veega silutakse ja libedust juurde antakse.

«Oleme rada talviste võistluste tarvis kastnud varemgi – muidugi kui loodus seda on võimaldanud ning külmakraade on piisavalt,» kinnitas Tarvastu motoklubi eestvedaja ja üks ürituse korraldajaid Peeter Peek. «Seekord saab rada väga mõnusalt jäine. Oodata on huvitavad võistlust.»

Korraldajate sõnul on osalejate huvi karikasarja vastu väga suur ning nagu jaanuaris peetud esimese osavõistluse eel täitus stardinimekiri seegikord kahe päevaga.

«Paraku on nii, et üle saja osalejaga võistlust ühe päevaga enam pidada ei jõua, aga huvilisi oleks ilmselt rohkem kui sada,» selgitas Peek.

Esimene võistlusstart antakse Raassilla autokrossirajal pühapäeval kell 9.45. Alustatakse ühisstartidest sõitudega ning seejärel tulevad sprindid. Peeter Peek selgitas, et ühisstartidega alustamine ongi tänavuse sarja üks muudatusi. «Eks need ole publikule atraktiivsemad vaadata, aga peamine põhjus on veelgi proosalisem: juhul kui võistlusega pimeda peale jääme, on sprindimasinatel reeglina tuled. Autokrossi meeste autodel neid pole,» selgitas Peek.

Tarvastu autokrossi karikasarjas on kavandatud neli etappi. Esimene neist peeti jaanuaris ning teine saab teoks eeloleval pühapäeval.