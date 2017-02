Päästjad lõikasid järvejääst välja uppunu

Sündmuskohale saabunud politseinikud kutsusid appi päästjad, kes asusid mootorsaega jääd lõikama. Surnukeha leidnud mehe sõnul oli vesi kolm päeva tagasi selle koha peal, kaldast umbes 40 meetri kaugusel, veel lahti olnud. Et see on voolava veega järv, jäätubki see tema sõnul korralikult ära vaid väga külmade ilmadega.

Politsei tuvastas, et uppunu on kohalik 60-aastane mees. Surnukeha saadeti surma põhjuste väljaselgitamiseks lahkamisele.