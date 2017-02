Küberkiusamine – internetiajastu külmrelv

Kõik lapse veebisõbrad ei pruugi olla päris sõbrad. Kui rääkida küberkiusamisest, siis lapsel on oluline teada, et häiriva sisuga kirjadele ei pea vastama ning nende saatja on võimalik blokeerida. Pahatahtlikust tegevusest tuleb teavitada keskkonna moderaatorit ja tõsisemate juhtumite korral ka politseid. Samuti tuleb rõhutada, et iga sõbrakutset ei pea vastu võtma, paroole ei tohi jagada ning häiriva sisuga kiri või sõnum tasub tõendusmaterjalina säilitada või kopeerida.

KÜBERKIUSULE TULEB julgelt vastu astuda. Esimene samm küberkiusaja tegevuse lõpetamiseks on ta oma suhtluskanalites blokeerida. Seejärel tuleks usaldusliku inimesega sellest murest rääkida. See piirab tunduvalt kiusaja võimalusi ohvriga vahetult kontaktis olla ja oma tegevust jätkata. Kui veebi on üles riputatud halvustavad kommentaarid või fotod või on loodud ohvri nimele mõni varikonto, tuleks ühendust võtta veebilehe haldajaga ja teatada talle häirivast sisust. Samamoodi võib abi saamiseks pöörduda veebikonstaablite poole, kes aitavad sobimatut sisu eemaldada.

Tähtis on julgustada last murest rääkima kohe, kui see on tekkinud. Peamine on, et kiusamise ohvriks langenu ei jääks oma murega üksinda. Kiusamise esimesi ilminguid on kõrvalistel keeruline tabada. Seda tähtsam on ohvril leida esimesel võimalusel tuge talle usaldusväärsest inimesest, kellega edasi juba üheskoos abi otsida. Olgu ohvriks alaealine või täiskasvanu, küberkius ja -laim ei ole vastuvõetavad.

Virtuaalmaailmas on vabadus valida, kellega suhtleme ja kellega mitte. Kui mul on kaaslane, kes nii reaalses elus kui ka virtuaalmaailmas suhtub minusse halvasti ja halvustavalt, ei saa keegi sundida mind teda oma sõbraks võtma või temaga suhtlema. Samuti võib olla keskkondi, kus minusse suhtutakse halvustavalt. Siis on alati võimalus seda mitte külastada. Ka Eesti vanasõna ütleb: «Targem annab järele».

ET KEEGI OMA murega üksi ei jääks ja abi saaks, soovitan vajaduse korral julgelt helistada üleriigilisel tasuta lasteabitelefonil 116 111 või pöörduda veebikonstaabli poole. Lisaks saab palju abistavat infot veebilehelt www.targaltinternetis.ee.

Hoiame üksteist!