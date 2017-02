Käsipalli meistriliiga pakub täna Viljandi ja Kehra duelli

Kehra ja Viljandi peavad nädala jooksul juba teise kohtumise: laupäeval sai Põhja-Eesti klubi Balti liigas viljandlaste üle üheväravalise võidu. Kehra on heas hoos, sest eelmises meistriliiga voorus alistas ta tiitlikaitsja Põlva Serviti.

Kehra peatreener Indrek Lillsoo sõnas, et viimasel ajal on tema hoolealused mängulõppe suutnud konkurentidest teravamalt mängida. «Oleme mängu varasemas faasis julgemalt vahetanud ja lõppu on rohkem värskust jäänud,» arutles Lillsoo. «Hea tunne võiks kolmapäeval jätkuda. Loomulikult sõidame võidu järele.»

Viljandi väravavaht Rasmus Ots tunnistas seevastu, et tema meeskonna mäng on lõppuveeranditel kippunud koost laguneda. «Midagi tuleks muuta, et suudaksime lõpuni vastu pidada. Eks see ole meil kinni nii vaimses kui füüsilises pooles,» arutles Viljandi HC esiväravavaht.

Teiste meistriliiga voorudes võõrustab täna tiitlikaitsja Põlva Serviti HC Viimsi / Tööriistamarketit. Neljapäeval mängivad Tallas ja Aruküla.