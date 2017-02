Üldsusele märkamatult on Viljandi külje all pisikeses Jämejala külas üles ehitatud ja tõhusalt toimima pandud Eesti kõige mõjukam sõltuvushaigete rehabilitatsioonikeskus. Viie tegutsemisaasta jooksul on ühiskonnale täisväärtusliku liikmena tagasi antud kümneid juba lootusetuks tunnistatud inimesi.