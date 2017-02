Elujõuline pensionisüsteem

Hooliv ja vastutustundlik riik mõtleb erinevaid prognoose arvesse võttes ette, mis juhtub praeguse süsteemi jätkudes kümne ja ka 20 aasta pärast. Üksnes nii saab tagada pensionisüsteemi elujõulisuse ja ennetada paljude vanemaealiste langemist vaesusriski. Sellepärast ongi pensionireform vajalik nüüd ja kohe.

EESTI PENSIONISÜSTEEM koosneb kolmest sambast: kaks esimest moodustavad riikliku pensioni ja kolmas on erapension. Riikliku pensioni esimest sammast rahastatakse samal ajal töötavate inimeste sotsiaalmaksust, mistõttu on oluline, kui palju on iga pensionäri kohta maksumaksjaid ja kui palju laekub raha.

Esimese samba vanaduspension koosneb Eestis kolmest osast: baasosast, mis on kõigile võrdne, staažiosast ja alates 1999. aastast ka kindlustusosast, mis on seotud töötasuga.

Teise sambasse koguvad praegused töötegijad pensioniks raha ette. Inimene maksab oma palgast kaks protsenti pensionifondi ning riik lisab sellele töötaja palgalt arvestatava sotsiaalmaksu arvelt neli protsenti. Kolmandasse sambasse sissemaksete tegemise ja nende maksete suuruse otsustab inimene ise.

Ligi kolmveerandile Eesti tööealistele inimestele on praegune pensionisüsteem ebasoodne. Kuidas?

Üle poole miljoni inimese teenis 2016. aasta andmetel alla keskmise palga. Maakonniti teame, et kui mullu kolmandas kvartalis oli keskmine brutopalk Eestis 1119 eurot, siis näiteks Viljandimaal oli see 974 eurot.

Et ka teine sammas sõltub palga suurusest, kanduks palkade suur erinevus, sealhulgas eri piirkondade vahel, üle pensionidesse. Paljudele tähendaks see toe otsimist sotsiaalabist, mis pole aastakümneid kohusetundlikult tööd teinud inimeste suhtes õiglane ning lööb ka maksumaksja rahakoti pihta.

KUI PRAEGU SAAB 40-aastase staaži ja täiskoha, kuid miinimumpalgaga inimene pensioniks 29 protsenti keskmisest palgast, siis 2050. aastal saaks ta ilma pensionireformita kahe samba peale kokku pensioniks 21 protsenti riigi keskmisest palgast. Reformi korral moodustab tema pension ka 2050. aastal 29 protsenti keskmisest palgast. Pensioni osa ei tohiks mingil juhul kahaneda.

Seepärast ongi valitsus võtnud sihi muuta alates 2020. aastast riikliku vanaduspensioni arvestust. Pensioni suuruse määramiseks hakatakse pensioni esimeses sambas uuesti arvestama staaži. Üleminekuperioodil ehk aastatel 2020–2036 koguksid inimesed esimesse sambasse pensioniosakut, millest pool sõltub palgast ja pool töötatud aastatest. Alates 2037. aastast arvestataks vaid puhast staažiosakut: üks töötatud aasta annab ühe kindlustusosaku, sõltumata palga suurusest. Seos palgaga säilib reformi järel teises sambas, mis sõltub täielikult töötasu suurusest ja makstud sotsiaalmaksust.

Kuivõrd teise sambaga liitumine oli seni kohustuslik 1983. aastal ja hiljem sündinutele, on plaanis taasavada kogumispensioniga liitumine ka aastatel 1970–1982 sündinutele, et üleminekuperioodil oleks võimalik teise samba pensioni kogudes oma tulevikku investeerida.

Midagi ei muutu seega üleöö. Praeguste pensionikogujate esimese samba pension jääb sõltuma nii staažiosast kui ka palgast, sest juba kogutud kindlustusosakuid ümber ei arvestata.

LISAKS MUUDATUSTELE pensioni esimese samba suuruse arvutamises on pensioniiga plaanis 2027. aastast siduda keskmise oodatava elueaga. Pooled Euroopa Liidu riigid on praeguseks seda juba ühel või teisel moel teinud.