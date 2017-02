Konverentsil uuritakse eakate käsitööd

Rahvusliku käsitöö osakond osaleb rahvusvahelises projektis «Käsitsi tehtud heaolu – ühesõpe käsitöö ja hoolekande ühendamiseks», mille ajal teevad meistrid käsitöö ja meisterdamise töötubasid eakatele. Konverentsi korraldajate hinnangul hindab Eesti praegune eakate põlvkond käsitööd kõrgelt. Vananeva rahvastiku tingimustes ja hoolekande ümbermõtestamise tulemusena muutub eakatele sisuka vaba aja ja mitmekülgse käelise tegevuse pakkumine järjest tähtsamaks. Projektiga juhitakse tähelepanu punktidele, mida tuleks eakaid käsitöös ja kunstis juhendades arvesse võtta.

«Meie põhiline eesmärk on teadvustada seda, mida peab teadma kunstnik või käsitööline, kes läheb tegelema eakatega,» selgitas Ave Matsin, kes on üks projekti Eesti eestvedajaid. «Meil on plaanis koostada ka käsiraamat, mis tutvustab olulisemaid nüansse. Kõigis neljas riigis on olnud vanadekodudes ja päevakeskustes kursused ning nende põhjal käsiraamat sünnibki.»

Konverentsi programmi kuuluvad ettekanded Tartu ülikooli sotsiaaltöö ja füsioteraapia uurijatelt. Oma praktilisi kogemusi jagavad projektis osalenud nelja riigi töörühmad. Päeva lõpetavad rühmaarutelu ja näituse avamine Sakala keskuses. Näitusel saab näha Eesti kunstnike tagasivaadet tööle neljas hoolekandeasutuses, mille hulka kuulusid Viljandi ja Tartu Kalda päevakeskus ning eakate hooldekodu Viiratsis ja Nõos.