Ugala näitleja kandideerib kirjanduspreemiale

Kadri Lepa romaan pälvis mullu Eesti lastekirjanduse keskuse korraldatud lastejutuvõistlusel «Minu esimene raamat» teise koha. Žürii tõstis esile autori head pingeloomise oskust ja ladusat stiili.

«Mulle on küll kirjutada meeldinud, aga seda enda lõbuks,» tunnistas Kadri Lepp siis Sakalale antud intervjuus. «Selle loo kirjutasin konkursi jaoks, et vaadata, kuidas läheb. Eks see kirjutamise mõte on mul kogu aeg kuklas olnud ja see tundus katsetamiseks paras võimalus olevat.»

Lugu räägib poisist, kelle vanemad on läinud kahekesi reisile ja jätnud ta vanavanemate juurde maale. Vanemate otsusest väga solvunud poiss otsustab põgeneda.

Kadri Lepa konkurendid aastaauhinna ktegoorias on Kätlin Kaldmaa «Halb tüdruk on jumala hea olla»,

Triinu Laane «Vana katkine kass. Vana katskinõ kass», Aino Perviku «Hädaoru kuningas», Priit Põhjala «Mu vanaisa on murdvaras!» ja Reeli Reinausi «Kuidas mu isa endale uue naise sai».

Laureaadid kuulutatakse välja emakeelepäeval, 14. märtsil.