Veekeskuse nägu saab avalikuks neljapäeval

Arhitektuurivõistlusele, mis ametlikult oli ka loodava keskuse projekteerimise riigihanke konkurss, registreerus 13 ettevõtet ning oma töö esitas neist 12. Kahe töö autorid ei vastanud riigihanke konkursi reeglitele ja nii jõudis veekeskuse asutajatest ja arhitektidest koosneva žürii ette kümme tööd.

Reedest saab kõiki võistlusel osalenud töid vaadata Viljandi raamatukogus, kus näitus jääb avatuks üheks kuuks.

Võistluse preemiafond on 19 500 eurot, mis jaguneb nii, et võitja saab 9000, teise koha töö autor 6500 ja kolmanda koha töö autor 4000 eurot.

Esialgse kava kohaselt on spordihoone taha kavandatavasse veekeskusesse plaanitud kaheksa 25-meetrise rajaga bassein, algõppebassein lastele, 40 ruutmeetri suurune imikute bassein ning 200 ruutmeetri suurune lõbustusbassein koos massaažijugade ja atraktsioonidega. Eestis täiesti uudne oleks aga vastulainega bassein, mis peaks ujujas tekitama tunde, et ta on lainetavas ookeanis.

Lõõgastussaunu on kavas vähemalt neli ja nende all peetakse silmas aroomi- ja soola­saunu. Aurusaunu peaks tulema kõige vähem kaks.