Tänapäeval ei peaks olema vaja isegi mainida, et maakera on just nimelt maakera, see tähendab ümmargune. Ometi on lapiku maailma teooria uskujatest põhjust aasta-aastalt üha rohkem rääkida. Sageli on too sõnapaar – lapik maailm – kujund, millega tähistatakse pseudoteaduste uskumist. Ent ka inimesed, kes seavad Maa ümaruse täie tõsidusega kahtluse alla, on olemas.