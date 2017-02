Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule möönis, et on küsinud aastate jooksul headelt tuttavatelt nõu ja abi mõne elektriküsimuse või küttesüsteemi tõrgete puhul, aga see pole olnud abistajale töökohustus ega tema antud korraldus, kirjutab Postimees.