Innovest saab taotleda õpetajate täiendusõppe toetust

Innove elukestva õppe keskuse juhataja Maarja Parve sõnul on koolitused, mida taotlusvoorust rahastatakse, õpetajatele vajalikud, sest «Kaasava hariduse» valdkonna täiendusõppe läbinud pedagoogid oskavad edaspidi paremini arvestada õppurite eripära. «Ohutuse» valdkonna õpe aga tutvustab õpetajatele, kuidas aine edasiandmise kaudu arendada õppijates teadlikkust turvalisusest ja väärtustada ohutust. «Pedagoogide täiendusõpe peab toetama ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppetöös kasutamise oskuste tõusu, eneseanalüüsioskuse ja uurimispädevuse kasvu ning õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu,» rõhutab Parve.

Projektitaotlusi on Innovesse oodatud esitama kõrgkoolid ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavad haridus- ja teadusministri kinnitatud täienduskoolituse standardi nõuetele.

Välja on võimalik jagada kuni 150 000 eurot toetusraha, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 127 500 eurot ja riiklik kaasfinantseering 22 500 eurot. Ühele projektile antav toetus on kuni 8000 eurot.