Üks festival kestab, teine ootab oma aega

Päike liigub kõrgemalt, päevavalge aeg venib pikemaks – läheneme aprillile, mil «Jazzkaar» toob kevade! Viljandisse toob kevade suurfestivali päkapikk või pöialpoiss «Viljandi Jazzkaareke», mille kava on koos ja veebruari teisel poolel jõuavad eelmüüki ka piletid. Selle avab 16. aprillil Hedvig Hanson, kavas on veel Agan Dunkel Quartet, 11-liikmeline orkester Trump Conception, Holler My Dears Austriast, Papanosh Prantsusmaalt. Punkti saab minifestival 25. aprillil Kristjan Randalu rahvusvahelistest muusikutest koosneva kvinteti kontserdiga «Limes Occidentalis».