Viljandi kassi käpajäljed kinolinal

Seni on Kissa lubadust pidanud.

Teletöölt filminduse juurde sattumises ja produtsendiameti omaksvõtmises võib Katrin Kissa «süüdistada» Jaak Kilmit, kes kaasas ta 2004. aastal arendusprodutsendina «Sigade revolutsiooni» filmimise juurde. Edasine on ajalugu, kuigi vaid seitse aastat tagasi oli Kissa täiesti veendunud, et ei hakka kunagi unistama suure produktsiooni juhtimisest. Maailma mõistes võib tema sõnu seniajani tõeks pidada, Eesti filmi mastaape arvesse võttes on ta aga väljaöeldu vastu juba lootusetult eksinud.

Julguse sedasi arvata annab tõik, et mitu Kissa kaasalöömisel loodud filmi on moel või teisel äratanud tähelepanu paljudel festivalidel. Kissa kuldse puute tagant aimdub loomuomast himu tasu järele, nagu ta ise on kümne aasta eest väljendunud.

«Oma esimese palga teenisin kaheksaselt Kösti aiandis jäätisepulgaga begooniate mulda kobestades. Pereliikmetega kauplesin peenraha ja vastuteenetega. Ükskord rohisin lasteaias peenrad puhtaks – lootsin, et kui juhataja näeb, annab mulle kuldmedali,» rääkis ta siis.

Jaak Kilmi ütleb, et teda võlus Katrini juures naiivsus. «Selle sõna kõige paremas tähenduses,» täpsustab ta. «Ilma sellise naiivsuseta ei julge inimesed sageli väljakutsetele vastu astuda ja suured asjad jäävad sündimata. Katrinil seda probleemi ei olnud. Ja kõige lihtsamalt öeldes oli ta juba toona lihtsalt särav isiksus, kes jäi silma ja keda oli seetõttu lihtne kaasata. Nüüd on ta kahtlemata staarprodutsent, kes võib endale režissööre valida. Eks see ole ka põhjus, miks ta on jäänud kindlaks Rainer Sarnetile ja Veiko Õunpuule. Need nimed on kindla peale minek ja seda näitavad ka nende senise koostöö viljad.»

Üldiselt meeste pärusmaaks peetavas filmiproduktsiooni maailmas on Katrin Kissa kahtlemata erakordne kuju. Aga miks?

Režissöör Arbo Tammiksaar mõtleb veidi ja kostab siis: «Karakterit on Kissal kõvasti. Ja sellist leebet iseenesestmõistetavust, millega ta manööverdab end välja ebamugavatest olukordadest ning väldib tüütuid või tema meelest andetuid loomeinimesi. Ise ta kirge välja ei näita, aga peab lugu kirglikest natuuridest, kes suudavad oma projekte kaitsta ja edasi viia. Sellistele režissööridele on ta kaitseingliks.»

Jaak Kilmi lisab: «Olen ise teinud palju dokumentalistikat, kus määramatuse osa võtteperioodi juures on väga suur. Katrinile see ei sobi, tema on kindla käega juht ja mängufilmi tegemise juures tuleb temast parim välja.»

Ka õde Margit ütleb, et Kat­rinis on täpselt pooleks «päris maailma» pool ja loomeilm. «Kui nooruses võis tunduda, et loomemaailm on tekitanud tema jaoks aja- ja ruumivaba mulli, siis nüüd on ta mõlemal positsioonil võrdselt tugev. Tal on võime näha mittemidagiütlevas asjas suurt ja edukat lõpp-produkti. Ta ei lepi pooliku tulemusega.»

Et kaitseingli arsenali võiks kuuluda ka haavatavus ja näiline pehmus, tundub esiotsa kummaline. On ju Katrin Kissa ajakirjale «Teater. Muusika. Kino» ise tunnistanud, et ei talu kriitikat kuigi hästi. «Mind külastavad kohe kas liigne sõjakus või enesehaletsus,» ütles ta.

Toona oli värskelt linastunud «Püha Tõnu kiusamine», mis pälvis festivalidelt kaks auhinda ja neli nominatsiooni, kuid millele kohalik vastuvõtt kujunes leigeks. Kissa nentis: «Tekkis tunne, et tänapäeva inimestel on suuresti kadunud võime abstraktselt mõelda.»

Arbo Tammiksaar märgib muiates: «Kissa on nagu me kõik haavatav. Ja tema meeleolukõikumised on üdini naiselikud. Eks ta ole pikemat aega olnud üks jalgratta seljas lehviv unistus. Mõnedki mu filmikauged sõbrad on tema järele õhanud, teadmata, et ta on tegelikult raudne natuur.»

Kissa, see lehviv unistus ja raudne natuur, tegutseb Tallinnas, kuid ta on öelnud, et ehkki suures linnas on lõbus, ei ole see tema loomulik keskkond. Nüüd, mil ta on kaheaastase Kimi ema, leiab ta üha sagedamini tee Viljandisse. Ja oma Tallinna kodus ootab ta kevadet, et akna all kasvav kastanipuu õide läheks. Päeval, mil see puu sealt kaob, kolib ta Tallinnast ära. Kuhu tahes.