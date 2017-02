Kodanikud pärisid ministrilt pensioni, teede ja metsade kohta

Pühapäeval ametite maja saali kogunenutele andis majandus- ja taristuminister Kadri Simson ülevaate valitsuse tähtsamatest otsustest: pensionireformist, tulumaksu muudatusest ja ühistranspordi ümberkorraldusest.

Kui seni korraldas bussiliiklust maavalitsus, siis 2018. aasta jaanuarist transpordikeskus. Kas tulevad maakondlikud või ringkondlikud transpordikeskused, pole veel otsustatud. Kaalukauss on aga kaldumas maakondlike keskuste poole.

Tasuta transport on võimalik alates 2018. aasta jaanuarist. Riigieelarvest on raha selleks olemas.

Kohtumist juhtinud riigikogulane, Keskerakonna Viljandimaa piirkonna esimees Helmut Hallemaa lisas, et tasuta bussisõit on üks teenus, mida riik pakub ja see on igal juhul kasulik, sest nende inimeste hulk, kes maalt linna tööle sõidavad, järjest kasvab.

Hallemaa leidis, et tasuta bussisõit on ettevõtluskeskkonna oluline komponent ja pole normaalne, et tööl käimiseks sõidab ta suure hulga oma palgast maha.

Kohtumisel vastas küsimustele ka parlamendi asespiiker Enn Eesmaa.