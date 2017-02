Joobes mees ronis aknast välja ja kukkus kohalike seas Õnne 13 nime all tuntud majast, mis asub tegelikult Tiigi tänaval.

5. veebruaril kell 00.25 sai häirekeskus teate, et Viljandi vallas Viiratsi alevikus Tiigi tänaval on inimene korteriaknast välja kukkunud. Sündmuskohale saabunud politsei selgitas, et kortermaja teise korruse aknast oli alla kukkunud joobes 34-aastane mees.