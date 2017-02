Tennisemaja on aastatega nii ära väsinud, et seda ei saa enam üldse kasutada. Väljakud on heas seisus vaid sobiva ilmaga. Tänavu kavatsevad linn, tenniseklubi ja investorid tennisekompleksi 400 000 euro eest uueks ehitada.

FOTO: Marko Saarm