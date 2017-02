Riivo Jõgi pälvis aastapreemia

Riivo Jõgi on Põlva Muusikakooli keelpilliorkestri, Viljandi Noorte Sümfooniaorkestri, Nõmme Muusikakooli sümfooniaorkestri ja XII noorte laulupeo “Mina jään” sümfooniaorkestrite liigi dirigent, kes on pühendunud täielikult oma erialale, mis on tunnustust leidnud ka väljaspool vabariiki. “Riivo Jõgi on dirigendina suure meeskonna juht, kes tegutseb nii protsessi atraktiivsuse kui lõpptulemuse kunstilise täiuslikkuse saavutamise nimel, luues sellise meeleolu, et muusikud tulevad hea meelega ka järgmisesse proovi. Esinemistel oskab ta noori motiveerida endast parima anda – ikka oma mõnusa huumorimeele , artistlikkuse ja šarmiga” iseloomustas Viljandi Muusikakooli direktori Tonio Tamra.

Tallinna Muusikakooli viiuliõpetaja, 4.-5. klassi keelpilliorkestri ja sümfooniaorkestri dirigent, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pedagoogilise praktika õppejõud Katrin Talmar on EMTA Interpretatsioonipedagoogika instituudi ja Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu koostööprojekti eestvedaja, mille raames EMTA keelpilli- ja puhkpilliüliõpilased abistavad Eesti noorteorkestreid XII noorte laulu- ja tantsupeo kava õppimisel ja ettevalmistamisel. Seni on kümme üliõpilast käinud noori pillimängijaid juhendamas Kärdla, Narva, Paide ja Rapla orkestrilaagrites. Osalejate tagasiside on olnud ainult tunnustav ja positiivne andnud EMTA üliõpilastele pedagoogilise praktika raames väga vajaliku orkestrijuhendamise kogemuse ning võimaluse panustada suure muusikapeo õnnestumisse.

Neljandat korda väljaantava preemia nominentide hulgas olid veel dirigendid Kaspar Mänd, Jose Page ja Jüri Schleifman, pedagoog Tekla Tappo, Harjumaa Keelpilliorkester, Tartu Ülikooli Sümfooniaorkester ning Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkestri ansamblid. Eelmised laureaadid on 2014. aastal Tonio Tamra, 2015. aastal Jüri-Ruut Kangur ja Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkester (dirigent Martin Sildos) ning 2016. aastal Kaido Otsing.

Eesti Sümfooniaorkestrite Liit esindab 29 tegutsevat noorte sümfoonia- ja keelpilliorkestrit. Liidu peamisteks eesmärkideks on noorteorkestrite festivalide ja kontsertide korraldamine ning nende tegevusele kaasaaitamine, samuti orkestripillide õppe propageerimine ja sümfooniaorkestrite esinemise korraldamine laulupeol.