Viimasel ajal on päris palju räägitud kodustest kriisivarudest ehk sellest, et üks õige Eesti kodu peaks olema võimeline mõnda aega iseseisvalt hakkama saama. Et kui puhkeb suur torm või, hoidku selle eest, sõda, oleks meil riisi, tangu ja mannat. Et vann oleks täis vett puhuks, kui veevarustus katkeb, ja köögikapis oleks vähemalt sama palju küünlaid kui Eve Kivi «Viimses reliikvias» pühadele õdedele sõidutas. No umbes nii.