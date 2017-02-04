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Nädala foto. Muusika loomine

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4. veebruar 2017 00:00
Stefan Airapetjan ja Sten Tuvi | FOTO: Marko Saarm

Muusika tegemise kõrval pole paha ka veidi mängida. Eks ole ju muusika isegi üks mäng.

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