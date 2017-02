Oskuste aastal jõuavad tasuta koolitused ligi 12 000 inimeseni

Kõige enam pakutakse arvutikasutuse, ehituse, majutamise ja toitlustamise kursusi.

Kursuste eesmärk on pakkuda õppimisvõimalusi inimestele, kes seni on elukestvast õppest kõrvale jäänud või ei ole saanud end piisavalt täiendada. Eelkõige on oodatud põhi- ja keskharidusega inimesed, kel pole erialast haridust. 20–160 tundi kestvad lühiajalised kursused on väga sobilikud ka töötavatele täiskasvanutele, kelle oskused vajavad ajakohastamist.

Haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidaku sõnul on kursuste ettevalmistamisel arvestatud valminud OSKA raporteid, milles on analüüsitud Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust metsanduse, majandusarvestuse ja IKT valdkonnas.

Täpsema info kursuste ja nendele registreerimise kohta leiate koolide veebilehtedelt või ministeeriumi veebist.