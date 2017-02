Viljandi ja Kehra kohtuvad tähtsas Balti liiga mängus

Meeskondi lahutab preagu liiga turniiritabelis kaks punkti ja nii veerandfinaalipääsmete kui lõplike tabelikohtade jaotamisel võib laupäevane kohtumine saada määravaks.

A-alagrupis juhib Zaporožje ZTR 13 punktiga, Minski SKA ja Kehra jäävad viie silma kaugusele. Viljandil on kuus, Klaipeda Dragunasel kolm ja Riia Celtnieksil kaks punkti, ent kahel viimasel on mäng varuks. Balti liiga veerandfinaalidesse pääseb alagrupi neli paremat.

Inderl Lillsoo / Marko Saarm/Sakala

Meeskondade Balti liiga novembris peetud esimene omavaheline mäng Kehras lõppes kodumeeskonna 26:23 paremusega. Kehra klubi esindusmeeskonna peatreeneri Indrek Lillsoo sõnul on see mõlemale meeskonnale tähtis mäng. «Ideaalis võiks võit meile kolmanda koha kindlustada. Aga Viljandi vajab punkte veelgi enam kui meie, nii et raskeks läheb kindlasti,» kõneles ta.

Kehralased sõidavad Viljandisse hea emotsiooni pealt, olles kolmapäeval koduliigas alistanud Põlva Serviti. Lillsoo ei tee saladust, et meeskond on heas hoos, mängijad terved ja vahetusmeeste pink piisavalt pikk.

Viljandi peatreener Marko Koks. / ELMO RIIG/SAKALA

Lõppeval nädalal peetud Eesti meistrivõistluste voorus mänguvaba olnud Viljandi HC peatreener Marko Koks arvas, et põgus puhkus tuli kasuks. «Meil oli mitu rasket mängu lühikese aja jooksul ning mänguvaba voor võimaldas puhkust ja tõhusmat treenimist,» lausus ta.

Viljandi HC juhendaja sõnul näitavad kõik märgid, et meeskonna mänguvorm on tõusuteel, ent seda, kui head mängu viljandlased kodupubliku ees näitavad, on siiski raske ennustada. «See on väga tähtis kohtumine, sest võidu korral võime veerandfinaalikohas suhteliselt kindlad olla ja kolmandaks tõusminegi pole välistatud,» lausus Marko Koks.