​Tõsi on, et turult, vähemalt Viljandist ja eelkõige talviselt siseturult, on raske leida ehedat kodumaist toitu. Erandid siiski on: Pajumäe talu mahepiimalett ja selle kõrval paiknev lihalett pakuvad korralikku kaupa. Koduses väliaias maad sonkinud sigade liha turult ei saa. Vaevalt et üldse kuskilt saab, eriti praegust seakatkupuhangut arvestades.