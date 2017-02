Prefekti lahkumiskingituse ostmiseks korraldati politseinike seas korjandus

Virk selgitas, et Kohvi kingituse tarvis korraldati üle prefektuuri korjandus, milles osalesid kõik töötajad, kes seda võimalikuks või vajalikuks pidasid. Samuti andsid raha mõned kolleegid Tallinnast politsei- ja piirivalveameti peamajast. «Meil oli siin üks inimene, kes kontakteerus kõigi Lõuna prefektuuri allüksuste juhtidega ning teistega, keda ta arvas olevat Tarmo lähemad kolleegid,» sõnas ta.

Pressiesindaja sõnul jäid osalustasud vahemikku ühest eurost 50 euroni ning iga annetaja otsustas ise, millist summat ta selliseks kingituseks parajaks peab ning mis tema isikliku rahakoti võimalustele vastas.

Kokku osales 2100 eurot maksnud murutraktori ostmises 204 inimest. Masina olevat oma kingitusena pannud politsei värvidesse üks endine Lõuna prefektuuri juhtivatest töötajatest, kes nüüd peab kleebisreklaamidega tegelevat firmat.

«Üldiselt meil selliseid korjandusi ei tehta ja kui kellelegi on jäänud mulje, et politseinikud on väga rikkad, siis olen sunnitud selle arvamuse ümber lükkama. See oli esimene kord viimase kaheksa aasta jooksul. Tarmo on meid alati aastapäevadel tänukirjade ja hea sõnaga tunnustanud ning tahtsime nüüd talle aitäh vastu öelda,» rääkis Virk.