Lõõtsavägised pühendasid uue singli kahele tähtpäevale

Jaanuaris kolmeaastaseks saanud ansambel on leidnud oma tiheda esinemisgraafiku vahel aega, et jõuda stuudiosse ja lindistada seal mõned uued lood. Just nimelt mõned, sest parajasti valmib duubelplaat Karksi valla 25. aastapäeva pidustusteks, kus astuvad üles kõik valla muusikalised kollektiivid. Veebruarikuus valmival plaadil saab ka kuulata Lõõtsavägilaste uut singlit «Vanapoisi reilender».

Lugu räägib sellest, kui raske on elu abieluranda saabudes ning millised mured ja rõõmud sellega kaasnevad. See on nagu vanema generatsiooni õpetussõnad noorematele, et nood suudaks neid vigu vältida. Lugu on kuuldud Leoski Helju käest Valgamaal Laanemetsas. Marju Kõivupuu ja Margus Põldsepp salvestasid selle 1990. aastate algul Lõuna-Eesti pärimuse kogumise ekspeditsioonil.

«Lugu on väga õpetlik ja naljakas ning sobib kuulamiseks kõigile neile meestele, kellel on abielutee alles ees. Esimest korda seda lugu kuuldes võttis ka endal seest natukene kõhedaks, aga tuleb välja, et asi polegi nii hull,» sõnas ansambli liige Andres Eelmaa.