Me võime bürokraatiat kiruda ja mõnikord otsesõnu sõimatagi, kuid olemuselt ei ole see hea ega halb. Bürokraatiaga kaasas käiva negatiivse fooni on loonud kahetsusväärselt sagedased juhtumid, kui seda ei ole osatud õigesti kasutada. Näiteks siis, kui bürokraatiast on saanud eesmärk, mitte vahend.