Roolijoodik kartsa ehk Humalaga hooplemine

Kuidas on see võimalik? Väga lihtne! Sõbranna tuleb külla, et koos koolitöid teha, kaasas pudel rummi, viina või siidrit. Lisandina valatakse klaasi kas kokakoola või mahl. Eemalt vaadates ei jää lapsevanemal kahtlustki, et midagi viltu oleks. Kust on pärit rumm, viin või siider alaealise koolikotis, on juba eraldi teema.

Kui me tahame, et meil oleks vähem alkoholiuimas tehtud lollusi ja kuritegusid, perevägivalda ja alkoholisõltlasi, kes ehk ei suudagi autot kaine peaga juhtida, sest enesetunne on talutav vaid joobes olles ja ärajäämanähud on eluohtlikud, tuleb teadvustada reeglit: mida hilisemas vanuses hakatakse alkoholi tarvitama ja end purju juuakse, seda väiksem on võimalus jääda alkoholist nii suurde sõltuvusse, et ilma selleta tundub elu talumatu.

Tõsi, regulaarse alkoholitarvitamise foonil areneb kiiresti tolerants alkoholi joovastavale toimele. Olen oma silmaga näinud, kuidas autot juhtinud mees kukkus autost välja porri, kui uks lahti tehti. Nii purjus oli. Ilmselgelt oli ta joobes peaga juhtimist pikalt harjutanud.

Kui nüüd rakendada sellistele vanglakaristust, siis see on tagajärgede likvideerimine. Kui 15 aastat tagasi algas Eestis illegaalsete uimastite sissetung ja sellest narkomaania levik, oli paljude esmane reaktsioon: «Saadame kõik narkomaanid üksikule saarele. Las toimetavad seal omaette.» Paraku vangla iseenesest ei võta ära sõltuvust ega takista uute alkohoolikute pealekasvu – üldjuhul loodus tühja kohta ei salli. Küsimus on, kes jääb vahele ja kes mitte.

Kui tahta tõhusat sekkumist, tuleb leida vahendid laste alkoholitarbimise lõpetamiseks. Tark oleks seejuures tõsta alkoholimüügi keelu vanusepiiri vähemalt 21 eluaastani (aju saavutab küpsuse vanuses 20–25 eluaastat). Tähtis on saavutada olukord, kus ükski laps ei oleks enne täisealiseks saamist end purju joonud.

Põlvkonnale, kus väga paljud on alkoholi tarbimist alustanud 11–12-aastaselt ja sageli olnud teismelisena umbjoobes, tuleb anda võimalus ümber õppida. Iga roolijoodiku puhul võiks selleks olla saatmine rehabilitatsiooniprogrammi.

Kui inimesel puuduvad oskused, ei õpeta teda trahv ega ka kartsas või vanglas istumine. Selleks on ikka teised meetodid. Kui meie eesmärk on vähendada alkoholi tarbimisega kaasnevat kahju – ja seda me ju kõik tahaksime –, tuleks tegelda algpõhjustega, mitte lihtsalt tagajärgede eest karistusi karmistada.