Reformierakond paneb oma nimekirja välja kõigis omavalitsustes

Strateegiakoosoleku arutati Reformierakonna kampaaniaplaane ja -tegevusi enne omavalitsuste valimisi. Reformierakonna Viljandi piirkonna juhi Madis Timpsoni sõnul on praegu käsil erakonna valimisprogrammi koostamine. «Mõtteid on palju. Kindlasti on üks meie prioriteete koolide staadionid, mida pole renoveeritud vähemalt 25 aastat. Samuti vajavad investeeringuid meie lasteaiad ning miks ei võiks Viljandi järvel olla maailmatasemel sõudekeskus, millist pole lähiriikides,» rääkis Timpson.

Erakonna piirkonna juhi sõnul on Viljandimaa reformierakondlaste eesmärk panna kokku esinduslik kandidaatide nimekiri ning läbimõeldud tegevustik maakonna arendamiseks.

«Soov on viia Reformierakond valimistele oma nimekirjaga kõikides omavalitsustes ja teha läbi aegade parim tulemus kohalikel valimistel. Mul on hea meel, et Viljandimaal läheme kõikides omavalitsustes välja erakonna nimekirjaga,» kõneles erakonna esimees Hanno Pevkur.

Lisaks Viljandimaa erakonnakaaslastele kogunesid teisipäeval Tartu-, Järva- ja Jõgevamaa liidrid. Kolmapäeval kohtuvad Lääne-, Pärnu-, Hiiu- ja Saaremaa reformierakondlased. Neljapäeval kogunevad valimistele starti andma Harju- ja Raplamaa ning reedel Ida- ja Lääne-Virumaa juhid.