Tagantjärele targana võib tõdeda: Ärma skandaal on juba mõnda aega lõhnanud sedaviisi, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) peab oma nõrgalt põhjendatud otsuse eest võtma kogu vastutuse. Kui rahandusministeerium teatas pärast auditi tegemist, et tema hinnangul tulnuks Toomas Hendrik Ilveselt tagasi küsida 90, mitte 10 protsenti toetusest, paistis enam-vähem kindel olevat, et puhta nahaga EAS olukorrast välja ei tule.