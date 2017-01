Fotouudis. Prefekt sai lahkumiskingituseks politsei värvides murutraktori

Prefektuur andis oma Facebooki lehel teada, et teisipäeval Tartu politseimajas peetud lahkumispidu tõi kokku senise prefekti lähemad partnerid ja sõbrad. Väidetavalt jagati legendaarsele politseijuhile nii ohtralt tänusõnu, et see võttis nii mõnelgi kohal olnul silma märjaks.

„Kaheksa aastat ja üks kuu on toonud väga võimsaid kordaminekuid, mille üle koos suurt uhkust tunda. Paratamatult on olnud ka valusaid tagasilööke, millest õppida. Nüüd, kui panen prefekti ameti maha ja asun uute väljakutsete juurde, ütlen aitäh kõigile politseinikele ja teistele partneritele, kes on Lõuna-Eestis turvalisust taganud,” sõnas Kohv lahkumiskõnes.

Kolmapäevast juhib Lõuna prefektuuri politseimajor Vallo Koppel ning Tarmo Kohv asub tööle politsei sideohvitserina, et teha koostööd Läti ja Leedu politseiga.