Päästjatel oli esmaspäeval Viljandimaal üks väljakutse, kui kell 11.12 teatati, et Suure-Jaanis Tallinna tänava elumajas on tunda juhtmete kärssamise lõhna. Päästjad selgitasid, et lõhn tuli keldris rikki läinud veeautomaadi mootorist.