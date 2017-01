Minister soovitab täna autot tankida

Simson nimetas kütuseaktsiisi tõusu Reformierakonna valitsuse viimaseks halvaks otsuseks. «On selge, et kõrgemad aktsiisimäärad toovad homsest kaasa kasvavad kütuse hinnad. Seega soovitan kõigil autoomanikel täna oma sõidukite paagid täis tankida,» rääkis Simson BNS-ile.

Olerexi kütuste sisseostujuht Alan Vaht rääkis jaanuari algul Sakalale, et veebruari algus toob endaga mootoribensiini hinna kerkimise 5,6 sendi võrra liitrilt ning diislikütuse hind tõuseb 5,4 senti liitri kohta. «Olenevalt tanklatesse jäänud varudest võib hinnatõusu ajaline viide olla kuni kolm päeva, kuid 1. veebruaril terminalidest tanklate mahuteid täitma suunduvate kütuseveokite tsisternides on juba kindlasti uue aktsiisimääraga maksustatud kütus,» selgitas ta.

Vaht nentis, et hinnakäärid Eesti ja teiste Balti riikide kütusehindade vahel rebenevad veelgi suuremaks, mistõttu kasvab tema hinnangul piirikaubanduse osa. «1. maist rakenduva biokütuse nõudega, mis lisab diisli hinnale veel umbes 2,5 senti liitrilt, rebeneb diisli hinnavahe kahes riigis juba 17,5 sendini,» kõneles Vaht. «Täites kaugsõiduveoki kütusepaagi Eesti asemel Lätis, võidab ettevõte uute hindade rakendudes ühelt tankimiskorralt 245 eurot, mis on enam kui piisav argument selleks, et Lääne-Euroopa vahet sõitvate veokite juhid tangiksid teisel pool lõunapiiri.»