Meeste osa kindlustuse traumajuhtumites on väga suur

Swedbanki elukindlustuse valdkonnajuhi Kadri Rummi sõnul on peamised traumakaitse väljamaksete põhjused endiselt hüppeliigese traumad, õmblust vajavad lõikehaavad ja varba- või sõrmeluu murrud. «Järgnevad õnnetud kukkumised libedaga või kõrgelt kukkumised, näiteks katuse parandamisel tellingutelt, redelilt või trepilt. Ka möödunud aasta suurim makstud traumakaitse hüvitis oli seotud kõrgelt kukkumisega, mis põhjustas inimesel raskeid peavigastusi ja luumurde. Kokku on traumade tõttu aasta jooksul välja makstud ligi 330 000 eurot, keskmine hüvitise summa oli 310 eurot,» kõneles Kadri Rumm

Tema sõnul oli suur osa meeste traumadest seotud mitmesuguste koduste remonditöödega.

Rumm tõi välja, et optimaalset elukindlustuskaitse summat valides seostatakse tihti kindlustusvajadus eelkõige laenukohustustega. «Samas näeme, et lepingut sõlmides mõtlevad inimesed üha rohkem ka muudele igapäevastele kohustustele lähedaste ees,» kõneles Kadri Rumm.

Tema sõnul saab klientide tagasiside ja uuringute põhjal väita, et kuigi paljud kliendid sõlmivad elukindlustuslepingu mõeldes ootamatu õnnetuse peale, on surmajuhtumite korral peamiseks väljamakse põhjuseks endiselt haigus. «Haigustest tingitud väljamaksed moodustasid möödunud aastal 66 protsenti ning need olid valdavalt seotud pahaloomuliste kasvajate ja südame-veresoonkonna haigustega. Väljamaksed olid seotud inimestega vanusevahemikus 21–64 aastat. Aasta suurim, üle 100 000 eurone hüvitis oli makstud kliendi äkksurma puhul, laenukindlustuse leping oli sõlmitud vähem kui aasta tagasi,» lisas Rumm.