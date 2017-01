Pildipank aitab Viljandi lugu jutustada

Pildipankpank asub aadressil flickr.com/gp/147134903@N07/00R09c.

Professionaalsete fotograafide tehtud pildid kajastavad Viljandi olustikku eri aastaaegadel, siinseid inimesi ja sündmusi. Pangas on ligi tuhat fotot, millele tuleb lisa iga nädal.

Viljandi linnavalitsuse avalike suhete spetsialisti Johan-Kristjan Konovalovi sõnul on pildipanka kasutama oodatud kõik, kes soovivad Viljandist rääkides oma sõnumit piltidega toetada.

Pangas on eriilmelised ja ilusad fotod, mis kõik jutustavad Viljandi lugu: seda, et siin on hea elada, töötada ja vaba aega veeta. Kui kirjutad näiteks blogipostitust sellest, kui mõnus on Viljandi järvel uisutada, lossimägedes jalutada või head kohvi nautida, aitab Viljandi pildipank sõnumit fotodega toetada. Samuti on see mõeldud kõigile ettevõtetele, asutustele ja vabaühendustele, kes Viljandi tutvustamiseks pildimaterjali võiksid vajada.

Pildi kasutamisel tuleb ära märkida selle autor. Pilte ei tohi kasutada rahateenimise eesmärgil, näiteks toote või teenuse reklaamis.