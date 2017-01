Kolga-Jaani nimetas valla aukodanikuks kultuurijuhi

Valla aasta tegijaks juriidilise isiku kategoorias valiti osaühing Nordamus. Põllumajandusseadmeid müüv ettevõte on tegutsenud peaaegu üheksa aastat ning pälvinud 2015. aastal Eesti gasellettevõtte tunnustuse. Samuti kuulub ettevõte krediidireitingu kõrgemasse klassi.

Valla aasta tegijaks füüsilise isiku kategoorias valiti võrdse häälte arvuga kaks kandidaati: Olavi Nelk ja perekond Paal. Olavi Nelk on elu sisse puhunud Leie tanklale, kust on võimalik osta nii autokütust kui esmatarbekaupu. Perekond Paal on edukas põllumajanduse edendamises. PRIA toel on ehitatud tallu sõnnikuhoidla ja lihaveiste laut, samuti teisi hooneid. Pereisa Allan Paal on aktiivne külaelu ja rahvakultuuri edendaja. Pere nooremad liikmed on esindanud valda mitmesugustel spordivõistlustel. Perekond hoolib kohalikust toidutootmisest ja põllumajandusest.