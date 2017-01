Esmaspäeva pärastlõunal tegi Lennukitehase bändiruumis proovi Sent from Viljandi. Selle liikmetel on isiklikud kitarrid, kuid kontserdi eestvedaja Tarvo Madsen (keskel) loodab kontserdi tuludest bändiruumi statsionaarsed kitarrid soetada.

|

FOTO: Marko Saarm