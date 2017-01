Eestis on olnud juba aastaid nii, et vahtralehe märgist lahtisaamiseks tuleb juhiloa omanikul muu hulgas läbida libedasõidukoolitus. Ja ongi õige. Meie laiuskraadil võib autojuhtide oskust libedal teel toime tulla pidada sama vajalikuks kui oskust enne väljaminekut piisavalt soojalt riidesse panna. Ning et libeduse mõjust õige maik suhu saada, tuleb seda omal nahal proovida.